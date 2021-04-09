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«Какой скромной и прилежной я была»: Полина Гагарина опубликовала архивное видео
Фото: instagram.com/gagara1987

«Какой скромной и прилежной я была»: Полина Гагарина опубликовала архивное видео

Мария Медокс

Звезды

Певица Полина Гагарина поблагодарила своих фанатов в Instagram за архивное видео проекта «Фабрика звезд — 2».

— Спасибо моим поклонникам за такие раритетные кадры. Я даже забыла о такой передаче. Какой я была прилежной девочкой, — подписала видео певица.

Напомним, Гагарина пришла на программу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году, когда ей было всего 16 лет, и стала победительницей музыкального конкурса. Впоследствии многие профессионалы говорили о том, что Гагарина стала одной из самых сильных певиц среди всех участников проекта.

За 18 лет творческой деятельности Полина Гагарина выпустила 3 студийных альбома. В 2015 году она представляла Россию на Евровидении и заняла 2-е место.

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