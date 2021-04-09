Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«В одних трусах»: танцовщицу раскритиковали за откровенный наряд в Большом театре
Фото: instagram/maximova_marina

«В одних трусах»: танцовщицу раскритиковали за откровенный наряд в Большом театре

Василий Плиткин

Общество

В Сети набирает популярность фото танцовщицы Марины Максимовой, которая пришла в Большой театр в откровенном платье. На снимке видно, что девушка стоит в телесном боди и прозрачной газовой юбке. Она подписала фото цитатой из песни группы «Белый Орел»: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера».

Многим комментаторам наряд показался слишком вызывающим и не подходящим для посещения публичного места.

— Тут какая-то бальница попутала Большой театр с паркетом. Пришла на балет в трусах, — написали авторы Telegram-канала «НеМалахов».

В комментариях к фото, размещенному в Instagram девушки, пользователи не скрывали критики: «треш, угар и содомомия», «пора в большой дресс-код вводить», «вы одеться забыли для театра!», «Колхозный эскорт».


Фото стало популярным после того, как его разместила журналистка Ксения Собчак.

«В одних трусах»: танцовщицу раскритиковали за откровенный наряд в Большом театре

Танцовщица никак не реагирует на едкие комментарии и часто размещает в своем аккаунте откровенные снимки.

Читайте также: «Не пугайтесь»: Асмус опубликовала откровенное фото без макияжа

откровенные фотопользователи СетиБольшой театр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в