«В одних трусах»: танцовщицу раскритиковали за откровенный наряд в Большом театре

Фото: instagram/maximova_marina

В Сети набирает популярность фото танцовщицы Марины Максимовой, которая пришла в Большой театр в откровенном платье. На снимке видно, что девушка стоит в телесном боди и прозрачной газовой юбке. Она подписала фото цитатой из песни группы «Белый Орел»: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера».

Многим комментаторам наряд показался слишком вызывающим и не подходящим для посещения публичного места.

— Тут какая-то бальница попутала Большой театр с паркетом. Пришла на балет в трусах, — написали авторы Telegram-канала «НеМалахов».

В комментариях к фото, размещенному в Instagram девушки, пользователи не скрывали критики: «треш, угар и содомомия», «пора в большой дресс-код вводить», «вы одеться забыли для театра!», «Колхозный эскорт».



Фото стало популярным после того, как его разместила журналистка Ксения Собчак.

Танцовщица никак не реагирует на едкие комментарии и часто размещает в своем аккаунте откровенные снимки.

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