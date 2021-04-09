Диетолог рассказала, чем можно заменить вредные сладости

кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

О том, чем можно заменить самые опасные виды сладостей, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

В первую очередь так любимые всеми, но вредные для здоровья десерты можно заменить свежими фруктами и ягодами, а также фруктовыми чипсами без сахара.

— В небольшом количестве можно есть сухофрукты и орешки в первой половине дня. Также разрешено употреблять в пищу натуральный горький шоколад с орехом и изюмом. В нем нет вредных добавок и большого количества сахара, — объяснила Дарья Русакова.

По мнению диетолога, самым опасным для здоровья видом сладкого являются напитки, в которых содержится много сахара. Дело в том, что они повышают уровень глюкозы в крови. А если употреблять их в избытке, это может привести к появлению метаболических синдромов и развитию сахарного диабета второго типа, отмечает Nation News.

Вместе с тем Дарья Русакова советует отказаться от пирожных с сахаром и кремом. По словам эксперта, сахар и трансжиры приводят к образованию раннего атеросклероза, дрожжи положительно сказываются на появлении лишнего веса. Лучше воздержаться от употребления разных сладостей с синтетическими компонентами, ароматизаторами, красителями и пищевыми добавками.

Однако полезными видами сладостей считаются мармелад из натуральных компонентов с пектинами и агар-агаром, пастила. По мнению диетолога, они способствуют выведению токсинов и нормализации работы кишечника.

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