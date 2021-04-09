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Кинотеатр «Художественный» открылся после реставрации в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кинотеатр «Художественный» открылся после реставрации в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

После реставрации в Москве открылся кинотеатр «Художественный». Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил программный директор Станислав Тыркин.

По его словам, в первый день работы в кинотеатре состоится премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера. До 22 апреля здесь также покажут фильмы — номинанты на премию «Оскар-2021». В их число вошли такие картины, как «Манк», «Земля кочевников», «Довод» и «Девушка, подающая надежды».

Тыркин добавил, что кинотеатр будет работать каждый день с 09:00 до 03:00. В выходные дни будут проходить экскурсии по зданию. Всего в кинотеатре четыре зала. Вместимость самого большого составляет 474 человека. Два малых рассчитаны на 46 человек, один камерный — на 21 зрителя, сообщает «Москва 24».

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