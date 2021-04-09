Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лайма Вайкуле рассказала о своей жесткой диете
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле рассказала о своей жесткой диете

Полина Долганова

Звезды

Певица Лайма Вайкуле, которая регулярно отказывается от пищи, села на жесткую диету с целью поддержания себя в спортивной форме.

Артистка призналась, что предпочитает систему 12-дневного голодания. На диете 67-летняя певица позволяет себе выпить воды, однако еду она полностью исключает из своего рациона.

Как признается Вайкуле, голодание помогает ей очистить организм и снизить вес.

Артистка уточнила, что подобной диеты она придерживается в одной из клиник в Латвии, где за ее здоровьем следят специалисты.

В остальное время народная артистка Латвии ест любую пищу. Если она чувствует, что поправляется, в ее рационе остаются исключительно рис и вода, сообщает «Собеседник».

Читайте также: Девочки и бабушки танцуют: певец Кирилл Андреев о поклонницах и феномене «Иванушек»

диетаидеальная фигураЛайма Вайкуле
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в