Лайма Вайкуле рассказала о своей жесткой диете

Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле, которая регулярно отказывается от пищи, села на жесткую диету с целью поддержания себя в спортивной форме.

Артистка призналась, что предпочитает систему 12-дневного голодания. На диете 67-летняя певица позволяет себе выпить воды, однако еду она полностью исключает из своего рациона.

Как признается Вайкуле, голодание помогает ей очистить организм и снизить вес.

Артистка уточнила, что подобной диеты она придерживается в одной из клиник в Латвии, где за ее здоровьем следят специалисты.

В остальное время народная артистка Латвии ест любую пищу. Если она чувствует, что поправляется, в ее рационе остаются исключительно рис и вода, сообщает «Собеседник».

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