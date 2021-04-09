Андрей Воробьев и ветераны-космонавты возложили цветы к памятнику Гагарину

Фото: roscosmos.ru

Цветы к памятнику, посвященному летчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину, возложили губернатор Московской области Андрей Воробьев, ветераны-космонавты и представители молодого поколения – участники Российского движения школьников. Церемония состоялась в Звездном Городке в пятницу, 9 апреля.

По словам главы области, возлагать цветы к памятнику Гагарину стало доброй традицией.

— Перед полетом в космос, космонавты приходят сюда и возлагают цветы. Это обязательно. И мы с вами сделаем это в преддверии Дня космонавтики. Важно, что в этом году мы отмечает 60-летие со дня первого полета человека за пределы земной атмосферы, — пояснил Андрей Воробьев.

В церемонии также принял участие один из участников «Гагаринского набора» 1960 года Борис Волынов.

— Что для меня значит 12 апреля? Из моих рассказов об этом можно было бы собрать пять томов. Прежде всего, это святой день. И это первый отряд. Мы пришли в 60-м — отобрали группу из шести человек. Тогда еще никто не знал, что из этого получится, - рассказал Борис Волынов.

По его словам, он дружил с Юрием Гагариным. Во время игры в волейбол они даже составляли спортивную пару.

— Он поменьше меня ростом, подбрасывал мяч над сеткой, а я был нападающим — бил по мячу, поэтому нашу пару все знали. На парашютных прыжках мы укладывали парашюты вместе, — поделился космонавт.

Вместе с тем, губернатор Андрей Воробьев провел встречу с детьми, которые стали победителями областного чемпионата «Молодые профессионалы» по направлению «Инженерия космических систем», отмечает телеканал 360.

Ребята должны отправиться на Байконур, где они вместе с Роскосмосом продолжат доработку и внедрение своих проектов.

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