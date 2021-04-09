Татьяна Буланова опровергла роман с актером и рассказала о новом спутнике жизни
Певица Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном.
По ее словам, нынешний спутник ненамного моложе певицы и в прошлом профессионально занимался спортом.
— Он очень по-мужски себя ведет. Я не знаю, что будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне, — поделилась Буланова.
Она добавила, что подобных отношений у нее еще не было. С первого взгляда артистка поняла, что ее возлюбленный ей подходит. Певица описывает мужину как порядочного человека и надеется, что их отношения будут развиваться.
Ранее Татьяне приписывали роман с актером Артемом Анчуковым, однако сама исполнительница опровергла эти слухи и уточнила, что их связывают исключительно дружеские отношения.
— Мы с Артемом просто хорошие друзья. И соседи к тому же — живем через пару улиц друг от друга. Подружились лет семь назад. Когда-то Артем был моим фанатом, — рассказала Буланова в интервью «КП».
Она также поделилась некоторыми фактами из биографии друга: он родился в Вологде и однажды показал певице две фотографии, на которых они запечетлены вдвоем — одна 1994 года, а другая — 1997-го. Буланова призналась, что совсем не узнала на снимках Артема и совершенно не помнит, каким он был больше двадцати лет назад.
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