Татьяна Буланова опровергла роман с актером и рассказала о новом спутнике жизни

Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном.

По ее словам, нынешний спутник ненамного моложе певицы и в прошлом профессионально занимался спортом.

— Он очень по-мужски себя ведет. Я не знаю, что будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне, — поделилась Буланова.

Она добавила, что подобных отношений у нее еще не было. С первого взгляда артистка поняла, что ее возлюбленный ей подходит. Певица описывает мужину как порядочного человека и надеется, что их отношения будут развиваться.

Ранее Татьяне приписывали роман с актером Артемом Анчуковым, однако сама исполнительница опровергла эти слухи и уточнила, что их связывают исключительно дружеские отношения.

— Мы с Артемом просто хорошие друзья. И соседи к тому же — живем через пару улиц друг от друга. Подружились лет семь назад. Когда-то Артем был моим фанатом, — рассказала Буланова в интервью «КП».

Она также поделилась некоторыми фактами из биографии друга: он родился в Вологде и однажды показал певице две фотографии, на которых они запечетлены вдвоем — одна 1994 года, а другая — 1997-го. Буланова призналась, что совсем не узнала на снимках Артема и совершенно не помнит, каким он был больше двадцати лет назад.

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