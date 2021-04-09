Врач заявил о связи болезней сердца и частого пробуждения

Бессонница, как свидетельствуют врачи, сигнализирует о проблемах со здоровьем. Прежде всего — о депрессии и болезнях сердца и артрите / Фото: pixabay.com

Людям, которые часто просыпаются по ночам, необходимо обратиться к кардиологу. Отсутствие полноценного ночного отдыха не только вызывает проблемы со здоровьем, но и может указывать на уже существующие патологии, заявил доктор Бобби Богаев

Медик отметил, что сон часто прерывается у пациентов с сердечной недостаточностью. Причем при пробуждении они ощущают одышку. Также человека в этот момент беспокоят хрипы, появляющиеся из-за неровного дыхания, учащенный пульс.

Бобби Богаев рекомендует при таких симптомах не затягивать с обращением к специалисту. Положение будет ухудшаться, если вовремя не приступить к лечению, сообщает МедикФорум.

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