Кардиолог перечислила лекарства для первой помощи при резких изменениях погоды

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Негативное воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут оказывать резкие перемены атмосферного давления и перепады температур. Для того чтобы обезопасить себя, таким гражданам необходимо всегда держать под рукой препараты, которые могут быстро нормализовать их самочувствие. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог Дарья Волкова.

— Часто встречаются случаи, когда метеозависимыми являются люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Гипертоники, пациенты с ишемической болезнью сердца, с перенесенными инсультами или инфарктами, а также те, у кого наблюдаются нарушения ритма сердца, — пояснила Дарья Волкова.

По ее словам, эти люди чувствуют перепады температуры и атмосферного давления. Терапевт посоветовала им следить за давлением и пульсом. Также такие граждане могут испытывать нарушения ритма, перебои в работе сердца либо какой-то дискомфорт в левой части груди. Особенно это касается тех, у кого диагностирована ишемия.

Как пояснила врач, в первую очередь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями помогут валокордин, валидол, корвалол и различные препараты электролитного обмена, отмечает «Радио 1».

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