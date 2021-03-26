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Врач объяснила, как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь
Фото: Pixabay/ipicgr

Врач объяснила, как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь

Полина Долганова

Здоровье

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова объяснила, как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь и излечить метеозависимость.

По мнению врача, сперва необходимо пересмотреть свой образ жизни и отыскать причину плохого самочувствия. Специалист добавила, что зависимости от погоды указывает на наличие у человека психосоматических проблем. Именно с ними нужно бороться в первую очередь.

— Я считаю, что метеозависимости как таковой не существует, потому что организм человека настолько крепок, что к перепадам давления он вполне у нас адаптируется. Сейчас все с синдромом хронической усталости, и мы можем понять, почему это происходит, потому что смена сезона и отголоски пандемии, которая еще не закончилась, — пояснила Добрецова в комментарии «Звезде».

Она уточнила, что страхи или тяжелый опыт заболевания COVID-19 усугубляют зависимость от перепадов атмосферного давления и магнитных бурь.

Врач посоветовала пить больше воды вместо обезболивающих, проводить свободные дни вне дома, придерживаться биоритма сна и поддерживать физическую нагрузку. Если проблему не получится устранить этими способами, то необходимо сходить к врачу, заключала эксперт.

Ранее синоптик предупредил о надвигающейся на Землю двухдневной магнитной буре.

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