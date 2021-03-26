Синоптик предупредил о надвигающейся на Землю двухдневной магнитной буре

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Магнитная буря класса G1 придет на Землю 29 и 30 марта. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Магнитосфера активизируется 28 марта и будет нарастать следующие два дня. По данным лаборатории РАН, магнитные бури начнутся 29 и 30 марта.

— Они публикуют ежедневные прогнозы магнитных бурь, и 28 марта ожидается немного возбужденная магнитосфера, как они считают, и вот на 29-е и 30-е немного есть там, да, магнитные бури ожидаются 30-го, — добавил синоптик.

Уточняется, что магнитные бури будут соответствовать классу G1. Максимальная активность бури определяется классом G5. Магнитные бури G1 могут незначительно навредить работе энергосистем, систем навигации и коротковолновой связи.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как магнитные бури могут сказаться на состоянии здоровья человека.

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