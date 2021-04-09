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Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в десятку лучших в Европе
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в десятку лучших в Европе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в топ-10 лучших европейских остановочных пунктов. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе РЖД.

Рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов составила компания Consumer Choice Center. При распределении мест специалисты учитывали пассажиропоток, навигацию, наличие магазинов, ресторанов, близость гостиниц, общественного транспорта и другие факторы.

В результате Казанский вокзал разделил четвертое место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal (Амстердам). За год он поднялся на пять позиций. Курский вокзал занял шестое место в рейтинге, сообщает РИА Новости.

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