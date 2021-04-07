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Комплекс навесов появится на площади Киевского вокзала в Москве
Фото: Анна Быкова

Комплекс навесов появится на площади Киевского вокзала в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала Карта всех событий

Коммунальные службы добавят на территорию, прилегающую к Киевскому вокзалу, комплекс навесов «сухие ноги». Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 7 апреля.

Они защитят пассажиров во время пересадки на метро, в наземный транспорт или такси. Всего установят девять навесов высотой около четырех метров и шириной от четырех до пяти метров. Навесы будут выполнены из металла с алюминиевой облицовкой. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, под ними установят скамейки и информационные стенды.

Комплекс навесов появится на площади Киевского вокзала в Москве Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Монтируются уже два навеса, на это время изменены места остановки автобусов нескольких маршрутов, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что столичные коммунальщики дали советы коллегам из Техаса по работе в сильные холода.

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коммунальные службыКиевский вокзалблагоустройство
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