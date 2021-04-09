«Евгений Викторович всегда эмоциональный»: Трусова сравнила Тутберидзе и Плющенко

Фото: instagram/avtrusova

Бронзовый призер чемпионата мира в женском одиночном катании Александра Трусова сравнила тренировочный процесс у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

По словам фигуристки, тренер Тутберидзе достаточно спокойно ведет себя на соревнованиях, в то время как двукратный чемпион Олимпиады Евгений Плющенко достаточно эмоционален. Спортсменка отмечает, что его энергичность распространяется и на соревнования, и на тренировки.

Глобально Трусова не видит разницы между тренировками двух специалистов, однако у Плющенко она часто учит новые элементы.

— Примерно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь… Примерно все равно все делают одно и то же, — рассказала фигуристка в интервью на «Радио Комсомольская правда».

«Русская ракета» отметила, что обсуждала с родителями свой переход в академию «Ангелы Плющенко», но последнее слово в таких сложных вопросах всегда остается за ней.

Напомним, Александра Трусова перешла под опеку тренерского штаба Евгения Плющенко летом 2020 года.

Недавно в Сети разгорелись слухи о возвращении фигуристки в школу «Самбо-70», однако сама Трусова эту информацию опровергла.

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