«Гагарин-day» пройдет в КЦ «Зодчие»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День космонавтики, 12 апреля, в культурном центре «Зодчие» пройдет «Гагарин-day», в программе которого мастер-класс, лекция и флешмоб.

Старт мероприятиям даст мастер-класс по созданию космического панно в технике дриппинг (форма абстрактной живописи). Под руководством мастера гости создадут панно с изображением звездного неба и космических пейзажей. В процессе выполнения работы гости узнают интересные факты о космосе и истории его освоения, об отважных космонавтах и талантливых инженерах.

Далее пройдет лекция аспиранта Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН Варвары Хазовой «Темная сторона Вселенной», на которой поговорят о понятиях темной материи и темной энергии.

Завершит программу флешмоб «Зажги звезду».

Все мероприятия проводятся бесплатно, сообщается на сайте организации.

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