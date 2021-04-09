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Виктор Родионов избран главой городского округа Солнечногорск в Московской области. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили на сайте администрации Солнечногорска.

Главу городского округа Солнечногорск избирает местный совет депутатов из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

С 1985 по 2002 год Виктор Родионов служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Он работал в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы. Также Родионов руководил районами Южнопортовый и Выхино-Жулебино.

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