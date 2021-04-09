Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа
Президент России Владимир Путин отправил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга — принца Филиппа.
— Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом, — отметил президент.
В телеграмме подчеркивается, что с именем герцога Эдинбургского связаны многие значимые события в современной английской истории, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в пятницу, 9 апреля, стало известно, что принц Филипп Маунтбеттен скончался на 100-м году жизни.
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