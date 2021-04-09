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Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа
Фото: Администрация президента РФ

Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин отправил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга — принца Филиппа.

— Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом, — отметил президент.

В телеграмме подчеркивается, что с именем герцога Эдинбургского связаны многие значимые события в современной английской истории, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в пятницу, 9 апреля, стало известно, что принц Филипп Маунтбеттен скончался на 100-м году жизни.

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кремльЕлизавета IIВладимир Путин
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