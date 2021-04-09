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СМИ: Полиция часто приезжала на вызов в дом принца Гарри и Меган Маркл
Фото: @sussexroyal / Официальный Instagram герцогов Сассекских

СМИ: Полиция часто приезжала на вызов в дом принца Гарри и Меган Маркл

Анастасия Прохорова

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В пригороде Санта-Барбары в Калифорнии к британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл правоохранительные органы приехали девять раз за девять месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года полиция четырежды приезжала к дому знаменитой паре: в трех случаях срабатывала сигнализация, один раз полицию вызвали по телефону. Причина вызова не уточняется.

В следующий раз супруги вызвали полицейских 24 декабря 2020 года, в канун католического Рождества. Тогда была замечена попытка проникновения нетрезвого мужчины. Также правоохранители побывали в доме Гарри и Маркл 16 октября, они приехали в очередной раз на охранную сигнализацию.

Отмечается, что в доме, куда герцоги Сассекские переехали летом, кроме девяти спален и 16 ванных комнат находится игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и кинотеатр. На участке также располагаются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома.

Напомним, принц Гарри и его супруга переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать жить самостоятельно, вне королевской семьи. С 1 апреля 2020 года они перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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