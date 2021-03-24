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Принц Гарри за 48 часов получил два рабочих места в США
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри за 48 часов получил два рабочих места в США

Полина Долганова

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За два дня британский принц Гарри получил должность топ-менеджера американской стартап-компании и был включен в состав комиссии по информационным расстройствам.

Первое рабочее место специализируется на коучинге и развитии душевного здоровья. Вторая работа принца предполагает борьбу с вызовами в сфере дезинформации в США.

— Я намерен помочь оказать влияние на жизнь людей, — сказал Гарри в разговоре с The Wall Street Journal.

В прошлом году внук Елизаветы II и его супруга Меган Маркл объявили, что отказываются от статусов членов королевской семьи. Позже пара переехала в США и в данный момент ожидает второго ребенка.

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