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Осужденного за покушение на мошенничество экстрадировали из Германии в Россию
Фото: пресс-служба МВД России

Осужденного за покушение на мошенничество экстрадировали из Германии в Россию

Анастасия Колоскова

Происшествия

Гражданин России Андрей Григоров, заочно осужденный на 2 года и 8 месяцев лишения свободы за мошенничество, экстрадирован из Мюнхена в Москву. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 9 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствию удалось установить, что Григоров в городе Новоалтайске Алтайского края феврале 2017 обманул мужчину, с которым договорился якобы на обмен автомобилей с доплатой. Встретившись со вторым участником сделки и получив от него доплату, Григоров попросил его разрешить в последний раз прокатиться на принадлежавшей ему ранее иномарке. Сев в машину, он скрылся в неизвестном направлении.

В тот же день мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции по городу Барнаулу и доставили его в отдел полиции.

В отношении Григорова возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество». После того как мужчина не явился в суд, его объявили в международный розыск.

По словам Ирины Волк, местонахождение осужденного установили в январе 2020 года. Мужчина находился под стражей в тюрьме немецкого города Ансбах за совершение преступления на территории данного государства.

Она уточнила, что экстрадиция мужчины прошла в международном аэропорту Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса.

Видео: пресс-служба МВД России

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