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Дом культуры «Берендей» позвал жителей столицы «На цирковую планету»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Дом культуры «Берендей» позвал жителей столицы «На цирковую планету»

Ольга Маркова

Культура

Дом культуры «Берендей» 17 апреля проведет программу «На цирковой планете», приуроченную ко Дню цирка. Ведущие мероприятия — выпускники ГУЦЭИ им. М. Н. Румянцева, профессиональные фокусники и акробаты.

В рамках программы пройдут мастер-классы, каждый из которых состоит из двух частей: показательного номера мастера и освоение азов участниками. Взрослым и детям предстоит научиться жонглированию, эквилибристике, акробатике и фокусам.

Участие в мастер-классах бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

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