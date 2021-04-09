Иностранца приговорили к 18 годам колонии за убийство, изнасилование и грабежи

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Московский городской суд приговорил 25-летнего гражданина Азербайджана к 18 годам колонии строгого режима за серию тяжелых преступлений, которые мужчина совершил на территории столицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установило следствие, в июле 2019 года иностранец напал на прохожую в Измайловском парке. Угрожая убийством, он изнасиловал женщину, а затем ударил в грудь ножом и похитил золотые украшения и мобильный телефон. Общий материальный ущерб составил 39 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы, в сентябре этого же года мужчина совершил еще одно жестокое преступление. В квартире жилого дома на Щелковском шоссе, применив силу, он ограбил малознакомую девушку. Забрав у нее пять тысяч рублей и банковскую карту, он угрозами заставил ее назвать ПИН-код карты. После этого он задушил ее и скрылся, прихватив мобильный телефон убитой.

После убийства в банкомате мужчина снял с похищенной карты 32 тысячи рублей. Личность и местонахождение преступника удалось установить благодаря системе АПК «Безопасный город», уточнили в пресс-службе ведомства.

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