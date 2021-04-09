Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Иностранца приговорили к 18 годам колонии за убийство, изнасилование и грабежи
Фото: Pixabay / Arek Socha

Иностранца приговорили к 18 годам колонии за убийство, изнасилование и грабежи

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Московский городской суд приговорил 25-летнего гражданина Азербайджана к 18 годам колонии строгого режима за серию тяжелых преступлений, которые мужчина совершил на территории столицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установило следствие, в июле 2019 года иностранец напал на прохожую в Измайловском парке. Угрожая убийством, он изнасиловал женщину, а затем ударил в грудь ножом и похитил золотые украшения и мобильный телефон. Общий материальный ущерб составил 39 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы, в сентябре этого же года мужчина совершил еще одно жестокое преступление. В квартире жилого дома на Щелковском шоссе, применив силу, он ограбил малознакомую девушку. Забрав у нее пять тысяч рублей и банковскую карту, он угрозами заставил ее назвать ПИН-код карты. После этого он задушил ее и скрылся, прихватив мобильный телефон убитой.

После убийства в банкомате мужчина снял с похищенной карты 32 тысячи рублей. Личность и местонахождение преступника удалось установить благодаря системе АПК «Безопасный город», уточнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Третьеклассник покончил с собой после ссоры с матерью в Москве

убийствоприговор судаприговор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в