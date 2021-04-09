Власти Польши пригрозили Белоруссии санкциями

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Власти Польши заявили, что могут ответить санкциями в отношении Белоруссии за преследование активистов Союза поляков. С соответствующей информацией выступил заместитель главы польского Министерства иностранных дел (МИД) Павел Яблоньский.

Как подчеркнул дипломат, Варшава имеет все возможности ввести ограничения в отношении представителей белорусских властей. К примеру, на некоторых уже лежит запрет на въезд в страну.

— Каждый, кто будет участником совершения репрессий, либо отдавать соответствующие приказы, столкнется с тем же, —сообщил Павел Яблоньский.

По его словам, санкционные меры также могут представлять из себя ограничения имущественного характера, отмечает Newinform. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти пытаются героизировать военных белорусских преступников.

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