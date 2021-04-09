Риелтор назвал главные причины роста цен на недвижимость

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Льготная ипотека является не самым главным фактором роста цен на недвижимость. Так считает почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По мнению эксперта, основная причина подорожания жилья — долгосрочное обесценивание рубля.

— Люди думают, как бы сберечь деньги, и часто в качестве сохранения своих сбережений используют покупку жилья, — пояснил эксперт.

Вторым фактором, повлиявшем на цены на рынке недвижимости, по его словам, стало снижение ЦБ РФ ключевой ставки, что привело к двух–трехкратному уменьшению ставок по депозитам.

— Хранить финансы на вкладах оказалось невыгодным, поэтому люди стали покупать дома, квартиры или комнаты, — добавил Константин Апрелев.

Еще одной причиной, сказавшейся на росте цен, является сокращение в полтора–два раза объемов строительства на территории страны, отмечает ИА «НСН». Это связано с мерами, предпринятыми российскими властями для защиты прав дольщиков.

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