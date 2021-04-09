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Риелтор назвал главные причины роста цен на недвижимость
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Риелтор назвал главные причины роста цен на недвижимость

Елена Фролова

Недвижимость

Льготная ипотека является не самым главным фактором роста цен на недвижимость. Так считает почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По мнению эксперта, основная причина подорожания жилья — долгосрочное обесценивание рубля.

— Люди думают, как бы сберечь деньги, и часто в качестве сохранения своих сбережений используют покупку жилья, — пояснил эксперт.

Вторым фактором, повлиявшем на цены на рынке недвижимости, по его словам, стало снижение ЦБ РФ ключевой ставки, что привело к двух–трехкратному уменьшению ставок по депозитам.

— Хранить финансы на вкладах оказалось невыгодным, поэтому люди стали покупать дома, квартиры или комнаты, — добавил Константин Апрелев.

Еще одной причиной, сказавшейся на росте цен, является сокращение в полтора–два раза объемов строительства на территории страны, отмечает ИА «НСН». Это связано с мерами, предпринятыми российскими властями для защиты прав дольщиков.

Читайте также: Риелтор рассказала, у каких хозяев опасно покупать жилье

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