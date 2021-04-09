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Диетолог объяснил, почему многие россияне набрали вес во время пандемии
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснил, почему многие россияне набрали вес во время пандемии

Елена Фролова

Здоровье

Согласно западному аналитическому исследованию, каждый четвертый житель России значительно набрал вес во время пандемии коронавирусной инфекции. В чем причина этого, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Согласно данным Министерства здравоохранения, на территории нашей страны 42 миллиона человек страдают ожирением. В свою очередь иностранные ученые утверждают, что в среднем каждый четвертый россиянин набрал шесть килограммов. Эта цифра считается очень большой. При этом уточняется, что 13 процентов жителей России, наоборот, похудели.

— Вопрос не в том, почему один человек ест много, а другой — мало. А в том, что заставляет одного человека есть, а другого — не есть, — пояснил Алексей Ковальков.

По его мнению, на значительный набор веса могли повлиять падение уровня сахара в крови, специфические биохимические процессы в организме и много других причин, отмечает «Царьград». При этом эксперт подчеркнул, что ожирение является заболеванием, распространенным по всему миру.

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