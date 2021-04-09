Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Чемпионат Европы 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Чемпионат Европы 2022 года

Елена Фролова

Спорт

Россияне одержали победу над сборной Армении в квалификационном матче раунда чемпионата Европы по мини-футболу. Таким образом, российские футболисты обеспечили себе выход на уровень континентального первенства.

Игра завершилась счетом 5:2. Она проходила в Ереване. Дублем в матче отличился Андрей Афанасьев. Еще по году забили Андрей Соколов и Руслан Кудзиев. Кроме того, хозяева матча один гол отправили в собственные ворота.

Победа принесла российской сборной 15 очков. В результате она досрочно вышла на Чемпионат Европы 2022 года, отмечает Newinform. До этого российские футболисты выиграли четыре игры из четырех. В заключительном матче квалификации Евро-2022 россиянам предстоит сыграть со сборной Грузии.

Читайте также: Неделя физкультуры на Московском педагогическом форуме завершилась футбольным турниром

победаГрузиясборная России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в