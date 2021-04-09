Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Чемпионат Европы 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россияне одержали победу над сборной Армении в квалификационном матче раунда чемпионата Европы по мини-футболу. Таким образом, российские футболисты обеспечили себе выход на уровень континентального первенства.

Игра завершилась счетом 5:2. Она проходила в Ереване. Дублем в матче отличился Андрей Афанасьев. Еще по году забили Андрей Соколов и Руслан Кудзиев. Кроме того, хозяева матча один гол отправили в собственные ворота.

Победа принесла российской сборной 15 очков. В результате она досрочно вышла на Чемпионат Европы 2022 года, отмечает Newinform. До этого российские футболисты выиграли четыре игры из четырех. В заключительном матче квалификации Евро-2022 россиянам предстоит сыграть со сборной Грузии.

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