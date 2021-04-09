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Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака на предстоящую неделю
Фото: pixabay.com

Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака на предстоящую неделю

Анастасия Колоскова

Общество

Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Гебо, перевернутой манназ и перевернутая кено советуют обратить внимание на людей, на которых можно положиться. В этот период важно перепроверять информацию, так как высока вероятность обмана.

Телец

Перевернутая беркана, эйваз и гебо указывают на то, что имеющийся у представителей этого знака потенциал используется неправильно, так как они способны на большее, чем им кажется. Время благоприятно для выстраивания отношений. Следует обратить внимание на коммуникативные навыки.

Близнецы

Турисаз, перевернутая вуньо и перевернутая беркана советуют идти к достижению самых амбициозных целей. Провидец рекомендует не оглядываться на свои чувства, эмоции и лень и приступить к делам.

Рак

Иса, кено и беркана подарят в этот период возможность улучшить положение вещей. Эта неделя благоприятна для саморазвития и обучения, так как любая информация легко запомнится, уверяет Вечерский.

Лев

Альгиз, перевернутая кено и ансуз на этой неделе говорят о необходимости сконцентрироваться на сбережении имеющихся возможностей и не рисковать ими. Эксперт по рунам отметил, что представителям этого знака зодиака нужно включить личное обаяние, чтобы обрести необходимые связи. Однако важно не относиться легкомысленно к поступающей информации, так как она может не соответствовать действительности.

Дева

Райдо, отал и перевернутый лагуз рекомендуют на этой неделе начинать новое дело. Любые изменения и перемены обречены на успех. Провидец обратил внимание, что начинания станут успешными как в работе, так и в творчестве.

Весы

Альгиз, хагалаз и феху предупреждают на этой неделе о риске ненужных расходов и трат. Вечерский посоветовал представителям этого знака сократить расходы и внимательнее относиться к накоплениям, так как финансовое положение находится под угрозой.

Скорпион

Перевернутый манназ, йера и иса рекомендуют на этой неделе больше и усерднее трудиться и не подпускать к своей работе людей с деструктивным влиянием. Эксперт по рунам предостерег: следует избегать злопыхателей, которые могут помешать вашему успеху.

Стрелец

Райдо, йера и перевернутый манназ говорят об опасности оказаться зависимым от посторонних факторов и мнения окружающих людей. Руны советуют действовать по своему усмотрению, без оглядки на слова других. Интуиция может привести к новым открытиям, утверждает провидец.

Козерог

Наутиз, ингуз и перевернутый уруз рекомендуют на этой неделе накопить возможности и средства для достижения поставленных целей. Вечерский советует сбавить обороты, так как спешка может навредить планам. А вот ожидание в этот период будет вознаграждено.

Водолей

Феху, ингуз и перевернутая беркана на этой неделе позволят удачно сложиться финансовым операциям, для чего, возможно, нужно будет принять некоторые рискованные решения. Провидец считает, что игра в этот период стоит свеч.

Рыбы

Уруз, лагуз и перевернутая перто предоставят огромное поле для возможностей. Ситуация будет складываться в вашу пользу. Неделя подарит новые средства для достижения желаемого, сообщает Пятый канал.

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