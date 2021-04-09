Серебряков ответил на вопрос о возвращении в Канаду

Алексей Серебряков

Актер Алексей Серебряков отреагировал на вопрос журналиста о возвращении в Канаду, назвав его «дурацким».

После просмотра картины «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли один из представителей СМИ поинтересовался у актера Алексея Серебрякова, посетившего показ, планирует ли он вернуться в Канаду.

— Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий, — цитирует Серебрякова News.ru.

О возвращении Алексея Серебрякова в Россию стало известно 16 марта. Актер объяснил, что не планировал покидать Россию, а только отвез детей на учебу.

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Послушай, Серебряков, не надо метаться

Колонка обозревателя «ВМ» Александра Никонова:

Алексей Серебряков — хороший артист, поэтому его резкие высказывания о родине вечно вызывают в Сети бурление. Когда-то он описал национальную идею России как «силу, наглость и хамство». А теперь решил вернуться из Канады, где проживал последние годы (далее...)