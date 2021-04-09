Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков на севере Москвы
Фото: moscow-live.ru

Мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков на севере Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

На севере столицы полиция задержала ранее судимого 22-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Мужчину задержали на улице 800-летия Москвы. У него изъяли пять свертков с веществом массой 0,81 грамма. Согласно результатам экспертизы, этим веществом оказался мефедрон. Кроме того, позади жилого дома полиция изъяла 79 аналогичных свертков общей массой 139,8 грамма, которые мужчина выбросил с балкона квартиры. Часть изъятого вещества также содержит мефедрон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Полицейские нашли в карманах безработного москвича более 60 свертков с наркотиками

уголовное делообнаружение наркотиковполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в