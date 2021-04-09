Мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков на севере Москвы

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Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

На севере столицы полиция задержала ранее судимого 22-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Мужчину задержали на улице 800-летия Москвы. У него изъяли пять свертков с веществом массой 0,81 грамма. Согласно результатам экспертизы, этим веществом оказался мефедрон. Кроме того, позади жилого дома полиция изъяла 79 аналогичных свертков общей массой 139,8 грамма, которые мужчина выбросил с балкона квартиры. Часть изъятого вещества также содержит мефедрон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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