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Полицейские нашли в карманах безработного москвича более 60 свертков с наркотиками
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Полицейские нашли в карманах безработного москвича более 60 свертков с наркотиками

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД.

Сообщается, что мужчина был задержан на Рождественской улице. Преступник не догадывался, что за ним наблюдает полиция, и шел делать закладки. На одной из таких точек его задержали. Злоумышленником оказался 25-летний безработный житель Москвы. Карманы его куртки и брюк были набиты свертками (всего их было 65 — прим. «ВМ»), в которых находился белый порошок. Позже выяснилось, что содержимое свертков — мефедрон, наркотическое вещество.

Полицейские нашли в карманах безработного москвича более 60 свертков с наркотикамиФото: Пресс-служба МВД

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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