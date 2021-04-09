Стала известна дата боя между Волковым и Ганом

Фото: instagram.com/volkov_alex

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков летом проведет бой с французом Сирилом Ганом. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня в рамках турнира UFC. Спортивная организация официально подтвердила проведение боя.

На счету Волкова 33 победы в смешанных единоборствах и восемь поражений. Ган одержал восемь побед и ни разу не проиграл.

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