Стала известна дата боя между Волковым и Ганом
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков летом проведет бой с французом Сирилом Ганом. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте UFC Russia.
Поединок Волкова и Гана состоится 26 июня в рамках турнира UFC. Спортивная организация официально подтвердила проведение боя.
На счету Волкова 33 победы в смешанных единоборствах и восемь поражений. Ган одержал восемь побед и ни разу не проиграл.
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