Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в дебютном бое в Bellator
Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в дебютном бое в Bellator

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в своем дебютном поединке в спортивной организации Bellator.

Бой прошел в рамках турнира Bellator 255 в Анкасвилле, Нурмагомедов вышел в октагон против американца Майка Хэмела и одержал победу единогласным решением судей.

Секундантом россиянина выступил Хабиб Нурмагомедов. Саму победу Усман посвятил своему тренеру и отцу Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался летом 2020 года из-за последствий коронавирусной инфекции.

Выступая после поединка, Усман Нурмагомедов заявил, что продемонстрировал лишь 50 процентов того, на что способен. Спортсмен пообещал продолжить «работать, выступать, сохраняя качество», сообщает ТАСС.

Напомним, в марте еще один брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, одержал первую победу в рамках предварительного карда UFC 260 против американского спортсмена Джареда Гудена.

Читайте также: «Это очень сложно»: Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение своей карьеры

смешанные единоборстваММАХабиб Нурмагомедов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в