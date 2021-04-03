Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу в дебютном бое в Bellator

Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в своем дебютном поединке в спортивной организации Bellator.

Бой прошел в рамках турнира Bellator 255 в Анкасвилле, Нурмагомедов вышел в октагон против американца Майка Хэмела и одержал победу единогласным решением судей.

Секундантом россиянина выступил Хабиб Нурмагомедов. Саму победу Усман посвятил своему тренеру и отцу Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался летом 2020 года из-за последствий коронавирусной инфекции.

Выступая после поединка, Усман Нурмагомедов заявил, что продемонстрировал лишь 50 процентов того, на что способен. Спортсмен пообещал продолжить «работать, выступать, сохраняя качество», сообщает ТАСС.

Напомним, в марте еще один брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, одержал первую победу в рамках предварительного карда UFC 260 против американского спортсмена Джареда Гудена.

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