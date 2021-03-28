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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал первую победу в UFC
Судьи отдали Абубакару Нурмагомедову единогласную победу/ Фото: youtube.com

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал первую победу в UFC

Юлия Курганова

Спорт

Абубакар Нурмагомедов одержал первую победу в рамках предварительного карда UFC 260 против американского спортсмена Джареда Гудена.

В ходе турнира, проходящем в Лас-Вегасе, россиянин смог одолеть соперника удушающим приемом. На поединок он вышел в сопровождении самого Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC.

Российский боец активно действовал в стойке, а в третьем раунде провел тейкдаун. Судьи отдали Нурмагомедову единогласную победу.

Напомним, что в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. Теперь первую строчку списка занимает боец из США Джон Джонс, который выступает в полутяжелой весовой категории, а чемпионский пояс UFC в легком весе объявлен вакантным.

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