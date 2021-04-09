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Кафе на Павелецкой площади опечатали за многочисленные санитарные нарушения
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Кафе на Павелецкой площади опечатали за многочисленные санитарные нарушения

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Павелецкая площадь, 1 Карта всех событий

Кафе на Павелецкой площади опечатано за неустранение многочисленных санитарных нарушений. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу Павелецкая площадь, дом 1. При проверке было установлено, что набор и площади производственных помещений не соответствуют мощности кафе, работающем не на готовых полуфабрикатах, а на сырье. Также в кафе отсутствовало необходимое холодильное и морозильное оборудование для хранения продуктов. Специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. В конце февраля заведение опечатали.

При проведении 31 марта 2021 года контроля за исполнением решения суда и устранением нарушений в работе кафе оказалось, что оно функционирует. Нарушения не были устранены. Заведение повторно опечатали. Материалы об административном правонарушении снова будут направлены в суд.

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