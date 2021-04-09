Детский клуб в ТиНАО опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московский, 3-й микрорайон Карта всех событий

На территории Новой Москвы опечатали детский клуб за невыполнение противоэпидемических мероприятий. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу Московский, 3-й микрорайон, дом 11. При проверке в детском клубе были выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. В здании не проводилась термометрия сотрудников, родителей и детей. Работники детского клуба находились без масок и перчаток. В помещениях не проводилась профилактическая дезинфекция контактных поверхностей и оборудования.

В отношении владельца детского клуба составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности организации.

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