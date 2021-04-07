Магазин опечатали в поселении Московский за невыполнение мер против COVID-19

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Россия, Москва, поселение Московский, улица Татьянин Парк, 17к1 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал магазин в поселении Московский за невыполнение мер против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу улица Татьянин Парк, дом 17, корпус 1. При проверке выявлены многочисленные нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В магазине не было графика генеральных уборок, не проводилось обеззараживание воздуха и не оценивалась эффективность работы вентиляционной системы. Также не были организованы сбор и утилизация использованных масок и перчаток, а работники не смогли представить результаты тестирования на коронавирус.

В отношении магазина составлен протокол об административном нарушении. Материалы дела переданы в Щербинский районный суд Москвы для принятия дальнейших решений.

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