Роспотребнадзор заявил о медленном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С середины февраля заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снижается очень медленно. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

По ее словам, показатель заболеваемости коронавирусом в столице снижается на 1–3 процента в неделю. Ситуация остается достаточно напряженной.

— И не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день, — цитирует Кобзеву ТАСС.

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