Кремль: Решение о масках на параде Победы примут после инструкций Роспотребнадзора

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о ношении медицинских масок во время проведения парада Победы на Красной площади будет принято в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Он отметил, что все инструкции будут выполнены, сообщает РИА Новости.

— Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли президент России и гости мероприятия носить маски.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал принять меры, чтобы не допустить распространения коронавируса во время проведения парада Победы в Москве.

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