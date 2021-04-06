Кремль: Решение о масках на параде Победы примут после инструкций Роспотребнадзора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о ношении медицинских масок во время проведения парада Победы на Красной площади будет принято в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Он отметил, что все инструкции будут выполнены, сообщает РИА Новости.
— Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли президент России и гости мероприятия носить маски.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал принять меры, чтобы не допустить распространения коронавируса во время проведения парада Победы в Москве.
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