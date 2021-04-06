Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кремль: Решение о масках на параде Победы примут после инструкций Роспотребнадзора
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кремль: Решение о масках на параде Победы примут после инструкций Роспотребнадзора

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о ношении медицинских масок во время проведения парада Победы на Красной площади будет принято в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Он отметил, что все инструкции будут выполнены, сообщает РИА Новости.

— Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли президент России и гости мероприятия носить маски.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал принять меры, чтобы не допустить распространения коронавируса во время проведения парада Победы в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков ответил на вопрос о наличии у президента антител к коронавирусу

парад ПобедыКремлькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Все мнения
О проекте
Читайте нас в