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Шойгу призвал не допустить ухудшения эпидситуации при проведении парада Победы
Фото: Минобороны РФ

Шойгу призвал не допустить ухудшения эпидситуации при проведении парада Победы

Виктория Родимкина

Здоровье

Министр обороны России потребовал от должностных лиц принять меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

— Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19. Для нас главное — сохранить здоровье участников и гостей торжеств, — заявил министр.

Сергей Шойгу уточнил, что репетиции личного состава должны быть организованы с соблюдением всех санитарных мер. Кроме того, министр поручил в местах размещения парадных расчетов развернуть медпункты.

Также Сергей Шойгу сообщил, что все участники предстоящего парада привиты от коронавируса и имеют к инфекции иммунитет, сообщает РИА Новости.

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Сергей Шойгупарад Победыкоронавирус
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