Шойгу призвал не допустить ухудшения эпидситуации при проведении парада Победы

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России потребовал от должностных лиц принять меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

— Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19. Для нас главное — сохранить здоровье участников и гостей торжеств, — заявил министр.

Сергей Шойгу уточнил, что репетиции личного состава должны быть организованы с соблюдением всех санитарных мер. Кроме того, министр поручил в местах размещения парадных расчетов развернуть медпункты.

Также Сергей Шойгу сообщил, что все участники предстоящего парада привиты от коронавируса и имеют к инфекции иммунитет, сообщает РИА Новости.

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