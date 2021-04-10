Человек пострадал при пожаре в хозпостройке в Подмосковье
Один человек пострадал в результате возгорания в хозяйственной постройке в Дмитровской городском округе Московской области. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
Пожар произошел по адресу Внуковская улица, дом 62. К настоящему времени огонь потушен. К тушению возгорания были привлечены семь человек и две единицы техники.
Имеются сведения об одном пострадавшем, степень тяжести его состояния не уточняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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