Человек пострадал при пожаре в хозпостройке в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Один человек пострадал в результате возгорания в хозяйственной постройке в Дмитровской городском округе Московской области. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Пожар произошел по адресу Внуковская улица, дом 62. К настоящему времени огонь потушен. К тушению возгорания были привлечены семь человек и две единицы техники.

Имеются сведения об одном пострадавшем, степень тяжести его состояния не уточняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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