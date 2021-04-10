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Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 3,6 тысячи квадратных метров
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 3,6 тысячи квадратных метров

Татьяна Плотникова

Происшествия

Площадь распространения огня на мебельном складе в городе Электросталь Московской области достигла 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, складское здание горит по всей площади — 3600 квадратных метров. Другие подробности не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в здании по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8. Площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров.

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