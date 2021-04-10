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«Настроение темное»: Егор Крид объяснил резкую смену имиджа
Фото: instagram.com/egorkreed

«Настроение темное»: Егор Крид объяснил резкую смену имиджа

Виктория Родимкина

Звезды

Певец Егор Крид рассказал, что сменил цвет волос «из-за настроения». Об этом он заявил в эфире программы «Вечерней Ургант».

Ведущий шоу Иван Ургант отметил, что образ Крида кардинально изменился — вместо привычного светлого оттенка теперь черные волосы и брови.

— Я стал на год старше, — сказал Крид.

— Это означает, что тебе стали уже продавать краску для волос. Егор, ну зачем? — пошутил ведущий.

В итоге певец признался, что часто у него бывает «темное» настроение, к которому такой цвет волос как раз подходит.

Также Егор Крид рассказал, что недавно вернулся с отдыха, где его светлые волосы еще больше выгорели. Стилист уговорил его попробовать покрасить шевелюру в непривычно темный цвет.

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