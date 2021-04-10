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Доктор Мясников рассказал, как изменение рациона поможет в борьбе с гипертонией
Фото: Youtube / О самом главном

Доктор Мясников рассказал, как изменение рациона поможет в борьбе с гипертонией

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как лечение гипертонии зависит от рациона питания человека. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

— Гипертоники надеются на таблетки и не меняют рацион питания, что неправильно. Этот подход неправильный ни со стороны пациента, ни со стороны врача, — сказал врач.

Он пояснил, что перед тем как назначить лечение, медик должен дать пациенту трехмесячный срок, во время которого тот будет хорошо спать, заниматься физическими нагрузками и правильно питаться.

Доктор Мясников пояснил, что таблетки человеку не помогут справиться с гипертонией, если он продолжает есть соленые продукты.

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гипертониятаблеткиАлександр Мясников
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