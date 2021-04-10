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Москвичей пригласили на пленэр из цикла «Капитальная живопись» на Школьную улицу
Фото: pixabay.com

Москвичей пригласили на пленэр из цикла «Капитальная живопись» на Школьную улицу

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Школьная улицаКарта всех событий

Пленэры из цикла «Капитальная живопись» пройдут 11 и 18 апреля на Школьной улице в столице. Поучаствовать в них смогут не только профессионалы, но и любители.

Начало занятий в полдень. Сбор участников — в центре фотовыставки, отрытой на Школьной улице. Для работы подойдут любые художественные материалы.

Цикл пленэров начался 4 апреля. Мастер-классы проводит создатель выставки «Капитальная живопись» Яна Яровикова. На первой встрече она рассказала, какие живописные и графические приемы помогают изображать эмоционально и атмосферно городскую архитектуру.

Фотовыставка работ Яны Яровиковой стартовала в конце марта. На ней представлены знаменитые дома-памятники, кирпичные многоэтажки и высокие панельные дома, которые преобразились после проведения капитального ремонта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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