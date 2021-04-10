«Дом военных» в Пресненском районе столицы капитально отремонтируют

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Россия, Москва, Малая Никитская улица, 2/1с1 Карта всех событий

В Пресненском районе Москвы планируют провести капитальный ремонт в доме, который был построен в 1944 году для семей военнослужащих.

Он расположен по адресу улица Малая Никитская, дом 2/1. Его постройкой занимались архитекторы Николай Селиванов и Ксения Кислова. Дом обладает необычным силуэтом и пышным декором. Здание известно как «дом военных».

Ремонтные работы дома начнут уже в 2021 году. На данный момент специалисты разрабатывают документацию. В рамках проекта будут отремонтированы фасад, крыша, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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