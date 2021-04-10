Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве до конца года

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

В этом году запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тысячи фасадов жилых домов. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Проведение капремонта фасадов начинается при установлении устойчивых положительных температур воздуха, — отметил Петр Бирюков.

Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома.

— При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя, — пояснил заммэра. — Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет.

Заммэра подчеркнул, что все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

— В 2021 году запланирован ремонт фасадов 80 таких домов. Главная задача — сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы, — отметил Петр Бирюков.

Читайте также: Демонтаж праздничных конструкций завершили в Москве