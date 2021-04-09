Демонтаж праздничных конструкций завершили в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты завершили демонтаж праздничных конструкций в столице. Об этом в пятницу, 9 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за неделю было убрано 3743 световые конструкции. В этом году они украшали городские улицы, площади и парки до 1 апреля.

— Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года, — отметил Петр Бирюков.

Все конструкции используются повторно из года в год. Их тщательно очистят и проверят на предмет возможных повреждений. Всего в этом году Москву украшали около четырех тысяч декоративных конструкций.

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