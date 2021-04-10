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Москвичам рассказали о работе столичных приютов для животных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам рассказали о работе столичных приютов для животных

Анастасия Колоскова

Город

В настоящее время в столице работают 13 приютов для животных. В них живут 17 тысяч бездомных собак и кошек, за которыми ухаживают ветеринары и специалисты по социализации, а волонтеры ищут для четвероногих новых хозяев.

Перед тем как животное попадает в приют, оно в течение десяти дней находится в карантине в изоляторе. Там оно проходит осмотр ветеринара и получает прививки от бешенства, а также других заболеваний. Здесь же собак и кошек обрабатывают от паразитов, а затем стерилизуют и чипируют.

Специалист по социализации помогает четвероногим адаптироваться к новым условиям и привыкнуть к обществу людей, чтобы оно не испытывало стресс в новой семье. Питомцев в приюте обеспечивают питанием и поддерживают частоту в их вольерах.

За прошлый год более трех тысяч животных, в том числе 2,5 тысячи собак и 758 кошек, проживающих в приюте, смогли обрести новых хозяев. Еще 380 питомцев нашли новый дом в период режима самоизоляции.

Новые хозяева обычно находят питомцев через соцсети и онлайн-каталоги. Помогают им в этом более трех тысяч волонтеров. Будущим хозяевам предстоит пройти собеседование и заключить на животное договор опеки.

Также подопечные приютов нередко выступают на выставках и фестивалях. Например, четверо питомцев смогли обрести хозяев благодаря фотовыставке «Хочу домой!», которая проходила на Цветной бульваре.

Желающие взять собаку или кошку из приюта могут воспользоваться специальным онлайн-каталогом или посетить страницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в Instagram, где размещены фотографии и описания животных.

Помимо этого, функционирует онлайн-платформа «Хвосты и лапки», напоминает официальный сайт мэра Москвы.

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