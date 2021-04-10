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Женщину и двоих детей спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Женщину и двоих детей спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Поляны, 7Карта всех событий

На юго-западе столицы из горящей квартиры спасли троих человек, двое из них — дети. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что пожар произошел в квартире на 11-м этаже по адресу улица Поляны, дом № 7. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Загорелись личные вещи в комнате и коридоре.

По данным источника, из квартиры спасли женщину и двоих маленьких детей. Их госпитализировали. Пожар в квартире был ликвидирован.

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