В горящем складском здании в Подмосковье произошло обрушение

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В складском здании в городе Электросталь Московской области произошло обрушение кровли и стен. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, обрушение кровли произошло на площади 2,5 тысячи квадратных метров, стен — на 800 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в здании по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8. Площадь возгорания достигла 3,6 тысячи квадратных метров. К настоящему времени пожар удалось локализовать.

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